Blok vreest religieus conflict in Nigeria

Als de Nigeriaanse overheid er niet in slaagt de geweldsuitbarstingen in Centraal-Nigeria te stoppen, kan het conflict daar tussen islamitische Fulani- en Hausaherders en christelijke boeren zich ontwikkelen tot een religieus conflict, met alle gevolgen van dien.

Daarvoor waarschuwt minister Blok (Buitenlandse Zaken) in maandag beantwoorde Kamervragen van SGP, PVV, VVD, CU en CDA over een nieuwe serie moorden onder christenen in Nigeria.

Het conflict tussen de herders en de boeren heeft volgens Blok veel oorzaken, „meestal economisch van aard.” Hij schrijft verder dat er „geen aanwijzingen zijn dat achter de geweldplegingen een (vooropgezette) religieuze agenda schuilgaat.”

Het lukt de Nigeriaanse overheid niet de geweldsuitbarstingen te beteugelen. „Moordpartijen blijven helaas onbestraft. Dit verergert de spanningen en wakkert etnische en religieuze sentimenten aan.”

Nederland dringt er bij de Nigeriaanse autoriteiten op aan de daders van de moordpartijen niet vrijuit te laten gaan. Ook moeten er concrete stappen worden gezet om strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken.

De invloed van Boko Haram in het noordoosten van Nigeria is volgens Blok „sterk afgenomen.” Desondanks is de terreurorganisatie „nog steeds zeer actief”, getuige de vele pogingen tot zelfmoordaanslagen en de recente ontvoering van schoolmeisjes in Dapchi.