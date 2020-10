Bijna 140 gemeenten stellen kerkenvisie op

Veertig burgerlijke gemeenten ontvingen in de maand september subsidie voor het opstellen van een zogeheten kerkenvisie. Daarmee werken nu 139 gemeenten aan een visie op de religieuze gebouwen op hun grondgebied.

Dat meldt het platform Toekomst Religieus Erfgoed op de website. In een kerkenvisie brengt een gemeente de religieuze gebouwen in kaart. Het doel hiervan is om overzicht te krijgen van de gebedshuizen in de regio, en om een visie te ontwikkelen op de toekomst van deze gebouwen. Nu 139 gemeenten een dergelijke visie ontwikkelen of dat al gedaan hebben, wordt nagedacht over meer dan de helft van het totaal (7100) aantal gebedshuizen in Nederland, stelt het platform.

Vanuit de overheid zijn miljoenen euro’s subsidie beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie. Een gemeente die een aanvraag naar een zogeheten decentralisatie-uitkering doet, kan een vergoeding krijgen. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal gebouwen in de gemeente.

Onder de gemeenten die recent geld ontvingen, bevinden zich Apeldoorn, Barendrecht, Delft, Reimerswaal en Ridderkerk. Zij kunnen bij het opstellen van een kerkenvisie gebruik maken van de voorbeelden uit gemeenten die inmiddels hun kerkenvisie afrondden, zoals Sudwest-Fryslan, Rotterdam en Oss.

Velsen

Niet elke gemeente ziet de noodzaak van een kerkenvisie. Zo wees het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Velsen de aanvraag van de VVD-fractie voor een kerkenvisie van de hand, meldden verschillende plaatselijke media vorige maand.

De VVD wilde een overzicht krijgen van de 21 kerkgebouwen binnen de gemeente Velsen. Volgens het college voegt een kerkenvisie echter „inhoudelijk niets toe.” Er zouden al genoeg rapporten beschikbaar zijn om toe te zien op „een passend gebruik van kerken.” Bovendien wijst de gemeente erop dat kerkgebouwen veelal geen eigendom zijn van de gemeente, waarmee het „initiatief bij de eigenaren ligt.”