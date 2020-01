Bijbelwinkel Ezra in het duistere zuiden

Bijbelwinkel Ezra in Hoensbroek zit vol met dierbare teksten. Ze staan op wandborden, op kopjes en bekers en op de klok aan de muur. Er is ook een citaat van Luther te lezen: „Ik heb vandaag veel te doen, daarom moet ik vandaag veel bidden.”

Zuid-Limburg is vanouds een oer-katholieke streek. Het protestantisme is er dun gezaaid. Een Bijbelwinkel in het vroegere mijnwerkersgebied wekt op z’n minst verbazing. „We zijn er zelf ook verbaasd over”, zegt Brigitte Frölich, beheerder van Ezra. „Want dit is voor een Bijbelwinkel wel een moeilijk gebied. Rooms-katholieke mensen zijn van huis uit niet gewend om zelf in de Bijbel te lezen. Het was voor hen genoeg om te luisteren naar de pastoor.”

De Kouvenderstraat voert naar het centrum van Hoensbroek. Op de gevel van huisnummer 160 staat ”Bijbelwinkel Ezra” geschreven. In de etalage liggen boeken van Lucado, Nouwen, Schuller en Keller. Binnen staat een rek met wenskaarten: „Sterkte en kracht toegewenst in deze moeilijke tijd.” Langs de wand staan boekenkasten, met de boeken netjes op categorie gesorteerd: pastoraal, romans, Bijbels, Bijbelstudie, dagboeken, cadeauartikelen en geschenkboeken.

De Bijbelwinkel in Hoensbroek opende 25 jaar geleden haar deuren. In 2004 werd Brigitte Frölich benoemd tot beheerder. De winkel leed een kwijnend bestaan, er moest meer in worden geïnvesteerd dan dat er geld binnenkwam. Frölich: „Maar ik vond dat dit werk niet mocht stoppen. Ik heb mijn Gideons-gebedsmatje uitgerold, ben gaan bidden, heb mijn baan opgezegd en ben hier aan de slag gegaan.”

Frölich ziet het werk in de Bijbelwinkel als „een evangelische opdracht.” De naam van de winkel verwijst naar het Bijbelboek Ezra. „In Ezra 7:10 staat dat Ezra zijn hart erop had gericht om de wet van God te zoeken en om Israël Zijn inzettingen te leren. Dat is ook onze opdracht.”

Wat is er allemaal te koop? „Evangelisch materiaal. Niet al te zware stof, want dat werkt hier niet. Maar alles wat we in ons assortiment hebben, moet iets met een meerwaarde zijn. Als we kaarten verkopen, moet daar wel een Bijbeltekst op staan. We hebben Bijbels in allerlei soorten en in meerdere talen. Maar de Statenvertaling raken we hier niet kwijt. Dat heeft geen zin.”

Frölich is er soms verbaasd over dat Ezra nog bestaat. „Er zijn wel momenten geweest waarop we dachten de winkel te moeten sluiten, want in Zuid-Limburg zijn nu eenmaal niet zoveel christenen dat we er van kunnen bestaan. Maar God gaf altijd weer uitkomst.”

Welke boodschap heeft Frölich, voor Hoensbroek? „Dat God er wel is, ook al denkt bijna iedereen hier dat Hij er niet is. Er is hoop, ook in het duistere zuiden. Door het werk van Jezus kunnen we ons weer vrij voelen, hoeven we niet langer gebonden te zijn.”

Heel soms komt er iemand de winkel binnen die wil weten Wie God is, of iemand die een Bijbel wil kopen, of die zomaar op de grond gaat zitten om te lezen. „Dan denk ik: Yes.”

serie

Bijbelshops

Een serie inkijkjes in Nederlandse Bijbelwinkels. Wie staat er achter de toonbank, wat staat er op de planken en wie loopt er zoal binnen? Dit is deel 2.