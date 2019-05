Bijbelse vreugde centraal op IZB-ledenvergadering

Vreugde in de Bijbel heeft nooit met opgeklopte blijdschap te maken. Ware vreugde heeft te maken met herstel van de verbroken relatie met God.

Dat zei dr. Bernhard Reitsma, bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dinsdag op de ledenvergadering van de IZB, organisatie voor zending in Nederland. De bijeenkomst werd in Amersfoort gehouden.

Reitsma sprak naar aanleiding van Johannes 15 over het thema ”Vreugde in zending”. Volgens hem klinkt de oproep tot vreugde veelvuldig in de Bijbel. „Maar met vreugde wordt nooit opgeklopte en opgelegde blijdschap bedoeld, zoals in sommige evangelische kringen. Vreugde is in de Bijbel geen doel in zichzelf, maar heeft altijd te maken met herstel van de verbroken relatie met God en de schepping. Pas als alles op zijn plaats valt, is er sprake van vreugde. Zo staat vreugde in verband met zending, omdat zending als vrucht voortkomt uit de verbinding van de ranken met de wijnstok Christus.”

Bestuursstructuur

De IZB krijgt een nieuwe bestuursstructuur. Unaniem stemden de aanwezigen in met een wijziging in de statuten om dat mogelijk te maken.

Dr. J. A. van den Berg kreeg alle leden achter zijn benoeming tot algemeen directeur van de IZB. Verder stemden alle aanwezigen in met de benoeming van veertien leden die deel gaan uitmaken van de raad van toezicht nieuwe stijl.

Bestuurslid ds. M. van Dam legde uit dat de nieuwe raad van toezicht uit twee soorten leden bestaat: kernleden en voiceleden. Kernleden worden voor drie jaar benoemd met een mogelijkheid tot twee keer herbenoeming. Voiceleden worden voor twee jaar benoemd met een mogelijkheid tot een keer herbenoeming. „Dit systeem moet de continuïteit bevorderen.”

Tot kernleden werden onder anderen benoemd ds. M. C. Batenburg uit Gouda (voorzitter), mr. J. G. Postuma uit Amersfoort (secretaris), A. P. van der Kooy uit Den Hoorn (penningmeester), dr. H. de Leede uit Amersfoort (theologie/missiologie) en Z. A. Jansen-Smit uit Geldrop (organisatie). Als voiceleden werden onder anderen benoemd ds. J. van Walsum uit Alblasserdam (gemeente/ theologie) en ds. A. van Lingen uit Nieuw-Lekkerland (gemeente/theologie).

Preekfestival

Dr. Van den Berg gaf aan dat het eerste preekfestival, op 17 september in Amersfoort, georganiseerd wordt door de IZB in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland, de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Theologische Universiteit Kampen.

Het festival is bedoeld ter promotie van de preek en ter aanmoediging van de predikers.