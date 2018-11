Bewaar het Pand „verbijsterd” over classisbesluit CGK over vrouw in ambt

Stichting Bewaar het Pand heeft met „droefheid en grote verontrusting” kennisgenomen van het besluit van de classis Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) om de samenwerkingsgemeente in Arnhem ruimte te geven vrouwen in het ambt toe te laten.

Dat schrijft het bestuur van de christelijke gereformeerde stichting vrijdag in een verklaring.

De classis Apeldoorn stemde vorige maand in met het verzoek van de samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de Nederlands gereformeerde kerk in Arnhem om vrouwen in het ambt toe te laten. Dit besluit „verbijstert” Bewaar het Pand. „Het vervult ons met grote zorg.”

Het bestuur schrijft in de verklaring, die volgende week in het blad Bewaar het Pand verschijnt, dat het genomen besluit in strijd is met een aantal synode-uitspraken. Zo besloten de Christelijke Gereformeerde Kerken in 1998 dat „gezaghebbend leiding geven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.” Ook dienenen samenwerkingsgemeenten zich te houden aan de in de Christelijke Gereformeerde Kerken geldende kerkorde, inclusief de besluiten van de meerdere vergaderingen.

Volgens Bewaar het Pand is met het classisbesluit „een wissel” omgegaan. „Het behoeft geen betoog dat dergelijke besluiten het voortbestaan van ons kerkverband ernstig bedreigen.”

Het zwaarst weegt volgens Bewaar het Pand dat het besluit „in strijd” is met de Schrift. „Heel duidelijk spreekt de Schrift uit dat het ambt alleen toekomt aan de man.”

Bewaar het Pand roept gemeenten en gemeenteleden op bezwaar te maken tegen het classisbesluit.

De kerkenraad van de christelijke gereformeerde kerk te Urk (Maranatha) besloot donderdagavond in appel te gaan bij de particuliere synode van het Oosten tegen het besluit van de classis Apeldoorn.

