Bestemming Asia Bibi nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk in welk land de vrijgesproken Pakistaanse christen Asia Bibi zich zal vestigen.

Zij zal „binnen enkele weken of maanden” haar zogeheten safehouse in Pakistan verlaten, meldde ChristenUnie-Kamerlid Voordewind. Hij zei dat zondag in het tv-programma Hour of Power, waarin hij samen met de advocaat van Asia Bibi, Saif-ul-Malook, te gast was. Saif-ul-Malook, die op verschillende adressen in Europa verblijft, vertelde dat hij Asia Bibi weer zou verdedigen, zelfs met gevaar van zijn leven en dat van zijn gezin. Hij prees haar als een „ijzersterke” vrouw.

Saif-ul-Malook zei onlangs in The Washington Post dat Canada de „meest waarschijnlijk bestemming” van Asis Bibi is.