„Beperkingen religievrijheid nemen toe”

De vrijheid van godsdienst is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Als leden van de grootste religieuze gemeenschap ter wereld worden christenen in het bijzonder getroffen.

Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd rapport van de Duitse bondsregering. Volgens de federale regeringscommissaris voor wereldwijde religieuze vrijheid, Markus Grübel (CDU), woont driekwart van de wereldbevolking in landen die de vrijheid van godsdienst beknotten.

Deze vrijheid wordt in het bijzonder beperkt door drie factoren, stelt het rapport. Het zijn voornamelijk godslasterings- en antibekeringswetten die het religieuze minderheden moeilijk maken. Daarnaast neemt de invloed van online haatzaaiing toe. Ten derde is religievrijheid vaak beperkt in staatsonderwijs.

In het rapport komen ook positieve ontwikkelingen aan bod. Zoals in het islamitische Sudan, waar de doodstraf op afvalligheid onlangs werd afgeschaft.