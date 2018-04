Bemoediging voor dienaar van het Evangelie

Predikanten uit verschillende landen bezoeken de Banner of Truth-conferentie. De bijeenkomst woensdag begon met getuigenissen van voorgangers uit Chili, Myanmar en Frankrijk.

Daarna stond emeritus predikant Bill Hughes uit Liverpool stil bij het omgaan met ontmoediging en tegenslag in het leven van een dienaar. Hij wees op de tegenslagen van het volk Israël in de woestijn. Die laten volgens Hughes zien dat er omstandigheden zijn die kunnen bijdragen aan ontmoediging of leiden tot verbittering. Het broedervolk Edom weigerde Israël doorgang te verlenen. De zwaarste tegenslagen zijn daden die broeders of vrienden bewust toebrengen.

Kritiek

Hughes ging ook in op kritiek die predikanten, terecht en onterecht, ontvangen in hun bediening. De emeritus predikant, die in zijn leven diverse momenten van ontmoediging kende, adviseerde de aanwezige voorgangers om zichzelf nooit te rechtvaardigen. Achter kritiek kan een kern van waarheid schuilgaan. Desondanks blijven ontmoedigingen frustrerend en pijnlijk. Toch belooft God dat Hij in Zijn onbegrijpelijke zorg en leiding Zijn heerlijkheid vergroot en beoogt Hij de geestelijke vorming van de Zijnen.

Live: lezingen predikantenconferentie Banner of Truth

Mike Reeves, hoogleraar godgeleerdheid aan de Union School of Theology, besprak aan de hand van John Bunyans boek ”De vreze Gods”, het verschil tussen de vreze des Heeren als vrucht van de Heilige Geest en de goddeloze vrees die door de duivel gewerkt wordt. De notie van de vreze des Heeren ligt diep verworteld in de Schriften, zo blijkt volgens Reeves uit diverse gedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament. Zij leidt mensen naar God en doet aan Hem verbonden blijven in oprechte liefde en trouw. De groei in de vreze des Heeren is vrucht van de omgang met de Schriften. Opvallend is dat de vreze des Heeren verband houdt met de blijdschap in de Heere. Volgens Reeves is Jesaja 8:11-13 een bemoediging voor predikanten. Het vrezen van de Heere geeft kracht, doet ootmoedig wandelen met God en vriendelijk omgaan met mensen.

’s Avonds besloot Steven Lawson zijn drieluik over de tweede brief aan Timotheüs. Hij sprak over ”effectieve evangelisten”. Lawson loodste zijn hoorders aan de hand van 2 Timotheüs 4:1-5 door Paulus’ laatste woorden. Daarin is het grote gewicht van de roeping van Timotheüs te beluisteren. Paulus beval hem te volharden in de prediking van het Woord. Het naderende oordeel en de wederkomst van Jezus moeten iedere predikant stimuleren om het Woord te prediken. Dat is iets anders dan het Woord delen, of het Woord bespreken.

Groot verschil tussen preek en lezing

Heraut

Als een heraut treedt een Evangeliedienaar niet met mensen in onderhandeling, maar is hij de mond van zijn Zender. Predikers zijn als bedienden, die de vooraf bereide maaltijd vers bezorgen bij de mensen. Het is niet om het even hoe wij de maaltijd opdienen. Een achttal bevelen kleurt het algemene bevel om het Woord te prediken nader in.

Ook het vermanende element heeft een plaats in de prediking. Zonder overtuiging van zonde is er immers geen sprake van bekering tot God. Ontmaskering van de zonde blijft noodzakelijk. Dienaren van het Woord moeten ervan uitgaan dat er onder hun gehoor mensen zijn die de Heere Jezus niet liefhebben. De grootse opdracht van de prediking van het Woord is volgens Lawson een dure roeping, die wordt gedragen door het werk van de Heilige Geest. Als een dienaar de kansel bestijgt, mag hij bidden: „Ik geloof in de Heilige Geest!”

De auteur is hersteld hervormd predikant in Abbenbroek.

Een dienaar geeft zich, ook als het pijn doet

Bemoediging voor dienaar van het Evangelie

De Banner of Truth-conferentie in het Engelse Yarnfield, ten noordwesten van de stad Birmingham, wordt dit jaar bezocht door een groep van zeker 26 Nederlanders. Onder hen zijn veel predikanten. De conferentie begon maandag en eindigt donderdag. Woensdag werd er een groepsfoto gemaakt van de Nederlandse bezoekers. Op de foto staan van links naar rechts, van boven naar beneden: ds. G. J. Codee, ds. H. Polinder, ds. J. C. den Toom, ds. A. Th. van Olst, ds. P. W. J. van der Toorn, ds. C. Stelwagen, ds. J. J. Mulder, kand. J. K. Abbink, ds. J. W. Hooydonk, ds. A. Kos, dr. P. de Vries, ds. M. van der Zwan, ds. Tj. Wijnsma, ds. J. Veldhuizen, ds. P. J. den Admirant, ds. J. Kommerie, ds. J. A. C. Olie, dr. R. W. de Koeijer, ds. R. R. Maathuis, F. Visser, ds. P. den Ouden, dr. M. Klaassen, kand. H. Van Vulpen, ds. J. A. Kloosterman, S. Middelkoop en ds. A. A. F. van de Weg.