Bart Bolier: Zet tijdens Bijbellezen westers gekleurde bril af

Besef dat je een westers gekleurde leesbril op hebt als je de Bijbel leest, stelt Bart Bolier. „Om de Bijbeltekst recht te verstaan, moet je eerst de betekenis achterhalen voor de oorspronkelijke Oosterse hoorder.”

Bolier, ex-diskjockey en nu ouderling in de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Elspeet, sprak vrijdagvond in Krabbendijke op de Jongerenavond van de regio Zeeland (JARZ). De jongerenavonden van JARZ zijn bijeenkomsten voor jongeren in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar. Ze worden georganiseerd door een commissie die bestaat uit enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden van de gemeenten Arnemuiden, Goes, Kruiningen, Terneuzen en Sint Maartensdijk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, classis Zuid. De avonden, die tweemaandelijks worden gehouden, gaan uit van de GGiN.

Bolier sprak voor ruim zestig jongeren over ”Woorden van Leven! Hoe lees jij de Bijbel?” De psalmen werden deze avond gezongen in de berijming van Datheen. Martin Weststrate improviseerde op het orgel over een aantal liederen.

Vernederen

Besef dat je van jezelf een verblinde zondaar bent, die zonder Gods genade en Geest niets kan doen, stelde Bolier. „Verootmoedig en verneder je daarom vooraf in gebed voor Hem, de heilige God, Die in Zijn Woord tot je spreekt. Daar word je klein van. Besef dat Hij dicht bij je is als je bidt. Wie heb je voor je? Wie is God voor je?”

Hij noemde het een groot voorrecht dat de Heere tot ons komt in Zijn Woord. „Is de Bijbel het Woord van leven voor je?” vroeg hij de aanwezige jongeren. „Krijgt het elke dag meer dan 5 van de 1440 minuten? Als de Heere iets tegen je wil zeggen, dan voel je je echt klein. Zeker als je een bevestiging ontvangt. Zo las Bolier in Openbaring 22:20 „Ja, kom, Heere Jezus”. Dat werd voor mij op een bepaald moment bevestigd toen ik dezelfde woorden las in Hooglied 8:14.

Verrassend Bijbellezen

Bolier vroeg de jongeren hoe oud Simeon was. Verschillende handen gingen omhoog, variërend van dertig tot meer dan tachtig jaar. Bolier: „Het staat nergens. Ik weet het dus niet. Zou het komen door het plaatje in de kinderbijbel waarin Simeon wordt afgebeeld als een oude man?” Het gaat erom dat je de Bijbel moet lezen op een verrassende, nieuwe manier, aldus Bolier.

Je moet jezelf aanwennen om altijd een Bijbel op zak te hebben, aldus Bolier. „Dan kun je altijd, waar je ook bent, vanuit de Bijbel antwoorden geven op vragen.”

Volgens Bolier moet je een Bijbeltekst lezen in zijn verband. Hij adviseerde hulpmiddelen te gebruiken die je iets leren over de grondtaal, cultuur en tijdsomstandigheden. „Houd voor ogen dat de Bijbel geschreven is in de cultuur van het Oosten.”

Hij riep op degelijke reformatorische Schriftverklaringen en andere verrijkende hulpbronnen als gids te raadplegen. Lees wat er staat, stelde Bolier. „Vul niet in wat Zacheüs allemaal wel niet beleefd heeft om Jezus te zien. Zorg dat je gefundeerd wordt in de waarheid.”

Onderzoek

De Heere Jezus Christus is de hoofdinhoud van de Bijbel, aldus Bolier. „Jezus is de samenvatting van de Schrift. Hij staat centraal in de Bijbel.” Schriftwoorden wijzen direct of indirect op Hem, stelde hij. „Probeer daarom de tekst te verbinden met Zijn Persoon, arbeid en levenswandel.” De kanttekeningen bij de Statenvertaling zijn volgens hem van onschatbare waarde.

Wat vind je in Psalm 40:7 tot 9 over Hem geschreven? Bolier vroeg de jongeren dat na te gaan en op te schrijven. „Op die manier leer je je te verdiepen in de Schrift.” Besef dat Gods Woord aan je hart geheiligd moet worden, aldus Bolier. „Overweeg daarom biddend wat de woorden tot jou te zeggen hebben. Onderzoek hoe het is tussen de Heere en je ziel en of je levenswandel in overeenstemming is met Gods Woord.”

Psalm 1

Ouderling G. van Heukelom opende de jongerenavond met de meditatie uit Psalm 1. Een leerdicht dat volgens hem onderwijst over goed en kwaad, zegen en vloek. De godvruchtige gaat de weg die naar de Heere leidt. De weg van de goddeloze en de spotter leidt naar het verderf. Op welke weg loop jij? vroeg Van Heukelom. „Ben je een aanhanger van satan of van Jezus Christus? Meer smaken zijn er niet.”