Atheïsten en humanisten in meerdere landen onderdrukt

In verschillende landen hebben atheïsten en humanisten te kampen met onderdrukking vanwege hun overtuigingen. Dat stelt een vorige maand gepubliceerd rapport van Humanists International, een wereldwijde organisatie van humanisten.

Het onderzoek baseert zich vooral op de ervaringen van 76 personen in acht verschillende landen, schrijft The Guardian. Het betreft de landen Colombia, India, Indonesië, Maleisië, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen en Sri Lanka.

In de meeste gevallen ondervinden humanisten of atheïsten onderdrukking omdat zij afwijken van een meerderheidsreligie in een land of streek. Regelmatig betreft het een aanklacht door radicale moslims voor bijvoorbeeld blasfemie of geloofsafval, schrijft het rapport. Zo werd in mei Mubarak Bala, voorman van de humanistische beweging in Nigeria, gevangen genomen. Hij is aangeklaagd voor godslastering, waarop de doodstraf staat.

Andere vormen van onderdrukking zijn aanvallen of vormen van stelselmatige discriminatie. In Pakistan zijn voorbeelden bekend van vrouwen die gedwongen worden tot een islamitisch huwelijk, aldus Humanists International.