Asia Bibi verenigd met gezin in Canada

De Pakistaanse christin Asia Bibi is woensdag verenigd met haar gezin in Canada.

Het bericht is bevestigd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. „Asia is nu vrij en de Verenigde Staten wensen haar en haar familie het beste na hun hereniging”, aldus Pompeo.

De Canadese premier Justin Trudeau weigerde de afgelopen dagen „om privacy- en veiligheidsredenen” de aanwezigheid van Bibi in het land te bevestigen.

Bibi ontving dinsdag –kort na het begin van de ramadan– toestemming om Pakistan te verlaten na een periode van negen jaar gevangenschap vanwege vermeende blasfemie en belediging van de profeet Mohammed. In oktober werd de Pakistaanse vrijgesproken, maar ze moest nog maanden in het land blijven op een beveiligde locatie. Op haar vrijspraak volgden massale protesten van moslims.

Vermoeid

Ook een vriend van de familie, Nadeem Bhatti, bevestigde de hereniging van Bibi met haar familie, tegen het nieuwsplatform Religion News Service (RNS). Bhatti had aanvankelijk moeite om het bericht te geloven, zegt hij: „Ons is drie of vier keer gezegd dat Bibi zou vertrekken, maar het bleek nooit waar.”

Volgens Bhatti is Bibi „zeer blij” om in Canada te zijn en haar dochters weer te zien, maar is ze ook „zeer vermoeid.” Bibi’s tienerdochters arriveerden in december al in Canada, terwijl Bibi en haar man Ashiq Masih in Pakistan bleven in afwachting van de toestemming om te vertrekken.

De familie vraagt nu om rust en privacy, en de tijd om te herstellen, zegt Bhatti tegen RNS.

De locatie van de familie in Canada is geheim, vanwege voortdurende doodsbedreigingen uit radicaal-islamitische hoek.

Bhatti dankt de Canadese overheid voor de opvang van Bibi’s gezin. Hij spreekt over een „gebedsverhoring”, maar wijst ook op „vele christenen in Pakistan en andere landen die eveneens in gevaar leven. We moeten voor hen blijven bidden.”