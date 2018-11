,,Asia Bibi symbool voor miljoenen vervolgde christenen"

In de Grote Kerk in het Utrechtse Vianen is een dienst gehouden voor de Pakistaanse christen Asia Bibi die jaren in een dodencel in Pakistan zat omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Een van de sprekers was haar advocaat, Saif-ul-Malook. Die vluchtte vorige week uit Pakistan en is sindsdien in Nederland.

,,Asia staat symbool voor alle gevangen christenen in de wereld. Miljoenen christenen worden vervolgd”, zei een medewerker van Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Waar Asia Bibi nu verblijft is nog onduidelijk.



Saif-ul-Malook zei blij te zijn met het aanbod van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) om hem op te nemen in het zogenoemde Shelter City-programma voor verdedigers van de mensenrechten. Hij is dankbaar en blij dat hij in elk geval drie maanden in Nederland kan blijven. ,,Ik leefde als een prins in Pakistan. En nu ben ik in een onbekend land en is mijn toekomst onzeker.''



,,Ik heb nog nooit zo’n sterke vrouw als Bibi ontmoet'', aldus Saif-ul-Malook. ,,Terwijl zij al negen jaar in de gevangenis zat en haar dochters moest achterlaten, was ze nog altijd krachtig. Ik zou heel depressief zijn geweest.”



De dienst werd georganiseerd door de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) die de Pakistaanse advocaat heeft opgevangen. ,,Asia staat symbool voor alle gevangen christenen in de wereld. Miljoenen christenen worden vervolgd”, zei een vertegenwoordiger. Waar de vrouw, die woensdag werd vrijgelaten, nu verblijft, is onduidelijk. Saif-ul-Malook kreeg van de stichting een prijs, die voortaan elk jaar uitgereikt gaat worden aan mensen die zich inzetten voor het lot van christenen.



Onder de aanwezigen waren SGP-leider Kees van der Staaij en Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie. Van Dalen: ,,Ik hoop van harte dat deze mensenrechtenheld en zijn gezin een permanente plek krijgen in onze samenleving. Net als Asia Bibi en haar gezin. Ik heb een debat aangevraagd. Het belangrijkste is nu actie. Dat ze zo snel mogelijk onderdak krijgt in Europa.”

Jongerenkoor Jigdaljahu, organist Marco den Toom en pianist Lennart Morée verlenen hun medewerking aan de bijeenkomst. Het RD verzorgde een live-uitzending.



Woensdag verliet Asia Bibi de gevangenis in haar land nadat het Pakistaanse hooggerechtshof haar eerder had vrijgesproken van de verdenking van godslastering. Maar extremistische moslims in Pakistan zijn woedend over die vrijspraak en willen dat Bibi alsnog wordt opgehangen.

