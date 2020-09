Asia Bibi neemt afstand van biografie: Blasfemiewet is goed

Asia Bibi, de Pakistaanse christin die acht jaar in een dodencel zat vanwege godslastering, heeft afstand genomen van de biografie ”Eindelijk vrij”. Ze nam het daarnaast op voor de blasfemiewetten in haar land.

Mensenrechtenactivisten hebben geschokt gereageerd op de uitlatingen van Bibi tijdens een interview met Voice of America Urdu begin deze week, meldde ucanews.com donderdag.

Bibi (49), die vorig jaar vrijkwam, zei in het interview dat ze niet betrokken is geweest bij het boek van de Franse journaliste Anne-Isabelle Tollet. „Ik ben het absoluut niet eens met dit boek, omdat het niet mijn autobiografie is.”

Asia Bibi: Mijn geloof is alleen maar sterker geworden

Voormalig landarbeider Bibi werd in 2009 opgepakt vanwege het beledigen van de profeet Mohammed. Na een geschil met islamitische collega’s over een kopje water zou ze de vraag hebben gesteld wat Mohammed had gedaan om de mensheid te redden. Bibi heeft dat altijd ontkend.

In 2010 veroordeelde de rechter haar tot de dood. Het Hooggerechtshof in Islamabad vernietigde haar veroordeling in 2018 en sprak Bibi vrij. Een golf van protest ging door het land. Daarom verbleef ze na haar vrijlating enkele maanden in een ”safehouse”. Bibi woont nu op een onbekende locatie in Canada.

Bevrijd

Bibi verwees in het interview naar een passage in het boek waar staat dat „de wet een strop om mijn nek heeft gelegd.” „De wet heeft het niet gedaan”, aldus Bibi. „Het was een incident in het dorp toen mensen me zonder reden wilden vermoorden.”

Tollet gaf de blasfemiewetten in Pakistan de schuld van de gevangenschap van Bibi. „Maar ik accepteer niets tegen de wet of mijn land. Mijn land heeft me bevrijd. Overal zijn goede en slechte mensen.”

De rechters die haar veroordeelden, zijn volgens Bibi onschuldig. „Als mensen elkaar de schuld geven, moet de persoon de kans krijgen om de waarheid te vertellen. Absoluut, de wet is goed, maar mensen maken er misbruik van. Als God het toelaat, zal ik terugkeren naar mijn land. De wereld is de schuldige, niet God.”

Symbool

Bibi werd de afgelopen jaren het symbool van de strijd tegen blasfemiewetten in islamitische landen. Haar zaak kreeg mede door de inzet van Tollet wereldwijde aandacht. Tijdens een persconferentie in Parijs in februari –waarbij ook het Reformatorisch Dagblad aanwezig was– bevestigde Bibi dat ze asiel zocht in Frankrijk. Ze zou dan dichter bij Tollet wonen, die een sleutelrol speelde in haar strijd voor vrijheid en hielp bij het schrijven van ”Eindelijk vrij”.

Gevaarlijk

Nadeem Bhatti, medeoprichter van het Pakistaanse ”Christian Liberation Front” en vriend van de familie Bibi, veroordeelde eerder deze week de „gevaarlijke” uitspraken in het interview. „Er is veel geld geïnvesteerd om Bibi te bevrijden. We zullen doorgaan met het eisen van hervormingen en de afschaffing van de godslasteringwet.”

Pastor Justin Bhatti uit Karachi nam eveneens afstand van de verklaring van Bibi. „Ze heeft kerkleiders, martelaren en mensenrechtenverdedigers in de rug gestoken. Het interview was gepland. Het botst met haar eerdere uitspraken. Ze is vergeten wie haar familie heeft vernietigd. De blasfemiewet is verkeerd, en de samenleving is de schuldige.”

Klaas Muurling, woordvoerder van Open Doors, noemde vrijdagmorgen de uitspraken van Bibi „heel verrassend.” Tegelijk begrijpt hij dat de Pakistaanse christin in de war zou kunnen raken door haar situatie. „Mensen die in Pakistan van blasfemie worden beschuldigd, staan onder enorme druk. Opeens staan ze midden in de belangstelling; ze zijn hun leven niet zeker. We denken vaak dat deze christenen het goed hebben in het buitenland, maar dat is niet altijd de oplossing. Ze leven daar in een andere cultuur; ik begrijp dat sommigen weer terugwillen naar Pakistan. Laten we bidden voor Asia voor vrede en rust en dat mensen in haar omgeving haar goed begeleiden.”

Tollet zei „sprakeloos” te zijn door de uitlatingen van de Pakistaanse christin. Bibi heeft volgens haar psychische problemen vanwege de jarenlange gevangenisstraf. „Ze mist haar huis en wil graag terugkeren. Daarom neemt ze afstand van het boek. Ze is geadviseerd door mensen die haar overhalen om terug te keren naar Pakistan, maar dan moest ze degenen verdedigen die het touw om haar nek wilden doen.”

Tollet gaf aan regelmatig contact met Bibi te hebben gehad. Ze hebben elkaar ook persoonlijk ontmoet. Het boek is mede gebaseerd op deze gesprekken, aldus Tollet. „Ik kan niet geloven dat Bibi de godslasteringwetten verdedigt, evenals de extremisten die maar één idee hebben: ze willen je ophangen.”