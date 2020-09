Asia Bibi aan premier Pakistan: Pas blasfemiewetten aan

Asia Bibi, de van godslastering vrijgesproken christin, roept nu in een interview de Pakistaanse premier Imran Khan op om de blasfemiewetgeving in het land aan te passen.

In een interview met de rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood dinsdag spreekt de Pakistaanse haar hoop uit dat de blasfemiewetten „zo kunnen worden gewijzigd dat misbruik ervan wordt voorkomen.”

Vorige week zorgde de christin, die zelf jarenlang in een dodencel zat vanwege vermeende godslastering, nog voor de nodige ophef. In een interview met de Amerikaanse tv-zender Voice of America Urdu nam ze afstand van haar autobiografie ”Eindelijk vrij”. Ook uitte ze zich positief over de blasfemiewetten in Pakistan. Verschillende mensenrechtenorganisaties reageerden verbijsterd op haar uitspraken.

Volgens de directeur van Kerk in Nood in Italië, Alessandro Monteduro, zou dat gesprek met Bibi echter dusdanig zijn ingekort dat haar woorden foutief zijn weergegeven.

In het nieuwe interview met de rooms-katholieke hulporganisatie neemt de Pakistaanse christin het op voor de slachtoffers van de godslasteringwetten. Ook vraagt ze premier Khan „de christelijke meisjes in het land te helpen die worden ontvoerd, verkracht en gedwongen te trouwen met hun ontvoerders.”

Kerk in Nood zet zich in voor twee van zulke jonge christelijke meisjes, Huma Younus en Maira Shahbaz. Beide tieners werden ontvoerd, uitgehuwelijkt en onder druk gezet om zich te bekeren tot de islam. „Help alstublieft onze jonge meisjes, want geen van hen zou zo moeten lijden”, aldus Bibi tegen de premier van Pakistan.

De Pakistaanse bedankte ook de huidige paus Franciscus en zijn voorganger Benedictus XVI voor hun steun tijdens haar gevangenschap.