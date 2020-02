Areopagus biedt hulp bij preek in lijdenstijd

Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de IZB, komt met een nieuw initiatief: ”Samen preken in de lijdenstijd”.

Predikanten die zich bij de IZB aanmelden, krijgen in de lijdenstijd elke maandagmorgen een document gemaild met exegetische, theologische of homiletische informatie over een perikoop uit Mattheüs 26-28. Een team van Areopagus geeft ook feedback op de gehouden preken. Deelnemers aan de pilot betalen een vergoeding van 50 euro. Aanmelden kan via areopagus@izb.nl.