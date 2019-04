Antisemitisme door Duitse moslims groeit

Het antisemitisme van moslims in Duitsland vormt een bedreiging voor het vreedzaam samenleven in het land.

Dat concludeert de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst in een recent verschenen rapport. De dienst registreerde in 2017 meer dan honderd antisemitische incidenten met een islamitische achtergrond. Die lopen uiteen van antisemitische preken door imams tot het fysiek aanvallen van Joden. Volgens de dienst zijn de gemelde incidenten het topje van de ijsberg en ligt de oorzaak in de toename van islamitische vluchtelingen.