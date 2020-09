Analyse: CGK willen duidelijkheid over vrouw in ambt

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) willen duidelijkheid over vrouwelijke ambtsdragers. Een voorstel om een besluit daarover uit te stellen tot 2023, wees de generale synode dinsdag dan ook af.

De vijftig synodeleden in Nunspeet hadden best begrip voor het voorstel van het moderamen (bestuur) om mede vanwege „de nood der tijden” –het coronavirus– de pauzeknop nog wat langer in te drukken en pas op de volgende synode een definitief besluit te nemen over een kwestie die de kerken sterk verdeelt. Het zijn inderdaad uitzonderlijke tijden: door de coronacrisis was het dinsdag nog nét mogelijk –om 18.00 uur gingen de aangescherpte maatregelen van het kabinet in– om als synode in de huidige vorm samen te komen.

Voorwaarde in het voorstel van het moderamen was dat plaatselijke kerken geen besluiten nemen of uitvoeren die tegen de geldende kerkelijke afspraken ingaan. De officiële lijn binnen de CGK is dat vrouwen geen ambtsdragers mogen worden, maar sommige kerken zijn het daar niet mee eens. Enkele gemeenten hebben vrouwen in het ambt bevestigd of zijn van plan dat te doen.

Ongegrond

Vanuit de synode kwam er veel kritiek op het voorstel van het synodebestuur, zowel van voor- en tegenstanders van de vrouw in het ambt. De rode draad was dat eigenlijk niemand zit te wachten op drie jaar onduidelijkheid. Ds. A. van der Zwan (Dordrecht-Centrum): „De hoop dat de kerken nog drie jaar geduld zullen hebben, is ongegrond.” Hij wees naar de kerken in Hilversum en Arnhem, die de afgelopen weken vrouwelijke ambtsdragers hebben gekozen of bevestigd.

Ouderling W. Hijmissen (Lelystad) vroeg juist aandacht voor de gemeenten die hebben besloten de ambten voor vrouwen open te stellen. Moeten zij „nóg drie jaar wachten” op duidelijkheid?

Ds. H. Polinder (Urk) legde de vinger bij de gevolgen van de „pauzestand” voor de behandeling van bezwaren tegen kerken die al vrouwen in het ambt hebben bevestigd. „Naast zorgvuldigheid is duidelijkheid evenzeer belangrijk. De kerken wachten op een besluit.”

Draagvlak

Dat besluit komt er dan ook. Tweede scriba ds. S. P. Roosendaal (Lelystad) concludeerde namens het moderamen dat er onvoldoende draagvlak is voor het voorstel om een besluit over vrouw en ambt uit te stellen. Het moderamen trok daarop het voorstel in. Dat betekent dat de synode de komende maanden een besluit over het onderwerp vrouw en ambt zal moeten nemen, al is het vanwege de coronacrisis nog onduidelijk wanneer de vergadering kan worden voortgezet. Er staat in november een zittingsweek gepland.

