Albert Mohler: Getuig van de Bijbelse waarheid in een donkere wereld

Christenen zijn geroepen om in een donkere tijd te getuigen van de waarheid van Christus. Gemakkelijk is dat niet, weet dr. Albert Mohler. „Mensen zeggen al snel: dat is jouw waarheid, niet de mijne.”

Ligonier Ministries, een Amerikaanse organisatie die het gereformeerde erfgoed wil verspreiden, hield vrijdag en zaterdag een conferentie in de Londense Methodist Central Hall. Een monumentaal gebouw, dat qua omvang nauwelijks onderdoet voor de Westminster Abbey aan de overkant van de weg. De bouw, ruim een eeuw geleden, was mogelijk doordat een miljoen methodisten uit de hele wereld allemaal (omgerekend) een euro doneerden. Het was immers de honderdste sterfdag van John Wesley, de stichter van het methodisme.

Methodist Central Hall is nog steeds een kerkgebouw. Er worden diensten gehouden, maar ook conferenties. Hier had in 1946 de eerste algemene vergadering van de Verenigde Naties plaats, hier spraken de Britse premier Winston Churchill en de Amerikaanse predikant dr. Martin Luther King.

Churchill kwam nog een paar keer terug in de lezing van Mohler, zaterdag tijdens de Ligonier Conference. De oorlogspremier wees op de kracht die „één enkele Engelse zin” kan hebben in de motivatie van het Engelse volk. In de Bijbel staan volgens Mohler ook van die zinnen. Zoals „Jezus Christus is het licht van de wereld”, het thema van de conferentie. En: „De waarheid zal u vrijmaken.”

Het is juist die waarheid die in de Westerse cultuur sterk onder druk staat, vindt de Amerikaanse theoloog. Mensen zeggen dat er geen absolute waarheid bestaat. Toch staat of valt volgens hem het christendom met het geloof in bepaalde waarheden. „Het christendom is gegrond op de enige ware God en Jezus Christus Die Hij gezonden heeft.”

Het leven in een relativistische cultuur verwart veel christenen. „Als mensen een boek lezen, bepalen ze zelf de betekenis ervan. Zo is het ook bij veel theologen. Ze vinden dat je niet kunt zeggen dat Bijbelse leerstellingen, bijvoorbeeld over het huwelijk als de verbintenis tussen één man en één vrouw, waar zijn. Je gelooft pas iets als het goed voelt.”

Dat is heel anders in de Bijbel. Mohler verwijst naar Johannes 8:31 en 32: „Jezus dan zei tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Jezus is de Waarheid. Dat betekent volgens de president van Southern Baptist Theological Seminary in Louisville dat waarheid „objectief en aan de menselijke kennis” vooraf gaat. „De Bijbelse waarheid is onveranderd en verandert niet.”

Christenen zijn daarom geroepen om te getuigen van deze waarheid. „Churchill moest de Britten in de Tweede Wereldoorlog de waarheid vertellen. In een donkere tijd gaf die waarheid de mensen moed. Ze wilden sterven voor hun land. Zouden wij niet hetzelfde doen voor Christus? De waarheid van Zijn Woord aannemen en ervan getuigen in een donkere wereld.”

Dat het leven als christen in een gevallen wereld niet altijd gemakkelijk is, vindt ook de Schotse theoloog dr. Sinclair Ferguson. Toch kunnen christenen vrede en rust vinden door het geloof en de hoop in Christus. „Weet je waarom de ouders van Noach hem deze naam gaven? Noach betekent in het Hebreeuws vertroosting of rust. Misschien zou dit jongetje rust geven. Ze keken uit naar Degene Die de kop van de slang zou vermorzelen, die waarlijk rust zou geven in een chaotische wereld.”

Zie ook: Alistair Begg: Laat in de bus de Bijbel spreken (RD.nl, 27-09-2019)