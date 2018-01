Actie Kerkbalans 2018 van start

In de protestantse Pauluskerk in Baarn is zaterdag het startsein gegeven voor de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Jaarlijks vragen de deelnemende kerken hun leden in om de tweede helft van januari een gift over te maken aan hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2018 is het thema ”Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 20 januari tot en met 3 februari.

Bij de start van de campagne zijn de winnaars bekendgemaakt van de nationale fotowedstrijd ”Jouw Kerk in Beeld”. Deze wedstrijd is georganiseerd door Actie Kerkbalans. De start van de actie en de uitreiking van de gelden was live te volgen via Facebook en YouTube.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en bestaat sinds 1973.