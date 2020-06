Eigenaar Schimmel1885: Feestje met anderhalve meter gaat niet

Enigszins aarzelend begint hotel-restaurant en partycentrum Schimmel1885 in de loop van maart met buffetten en broodjesservice aan huis. Sinds kort mogen er weer dertig bezoekers naar binnen en deze week veel meer. Ook de bowlingbanen gaan weer open. „Maar van de anderhalve metersamenleving zullen wij nog lang last hebben.”

Het is het oudste niet-agrarische bedrijf in Woudenberg. Hotel Schimmel begint al in 1885 als koffiehuis bij het toenmalige station in het dorp aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Met de postkoets worden passagiers naar Utrecht en naar dorpen in de omgeving vervoerd.

Na drie generaties Schimmel nemen Jos Traa (52) en Corné Kleverlaan (49) in 1995 het familiebedrijf over. Ze bouwen het hotel uit tot een modern zalen- en partycentrum. Schimmel1885 heeft in de kelder onder het pand vier bowlingbanen. Traa: „We hebben de naam veranderd, omdat de hotelfunctie met zestien bedden de lading op een gegeven moment niet meer dekte.”

De maand juni lijkt voor de eigenaren een belangrijke maand te worden. „Het was precies 25 jaar geleden dat we het bedrijf overnamen.” Er is echter weinig reden tot vreugde, want op dat moment heeft Schimmel1885 net de meest belabberde maanden uit zijn geschiedenis achter de rug. „Op 15 maart hoorden we om half zes dat we een half uur later dicht moesten zijn. Sommige gasten zaten hier te eten. Ze mochten hun bord leegmaken en om kwart over zes waren we echt gesloten.”

IJskar

Het zou vooralsnog voor een periode van drie weken zijn. „Het werden er echter elf. We hebben het personeel bij elkaar geroepen en ons hardop afgevraagd hoe we de komende tijd zouden doorkomen.”

Al snel ontstond het idee een onlineshop te beginnen met een afhaal- en bezorgservice. In het weekend kwam er bij het centrum een ijskar te staan. De verschillende activiteiten bieden de mogelijkheid om de koks en de rest van het vaste personeel enigszins aan het werk te houden. De schade is echter groot, ondanks een vergoeding van 90 procent van de personeelskosten door de overheid. „Daarnaast waren we die eerste tijd 85 procent van de normale omzet kwijt.”

De heropening van de horeca op Tweede Pinksterdag krikt de omzet weer wat verder op. „Op ons buitenterras hielden we door de nieuwe regels nog maar 18 van de 50 plaatsen over. Daarom hebben we een stuk van het parkeerterrein omgebouwd tot terras. We hebben nu buiten zelfs de beschikking over 60 zitplaatsen.”

Binnen blijft het aantal stoelen tot voor kort steken op maximaal 30, ondanks het feit dat het partycentrum in grote zalen ruimte genoeg heeft om op een veilige manier nog veel meer gasten te ontvangen. „Gelukkig hebben we sinds vorige week een van die ruimtes met nog eens 30 zitplekken in gebruik mogen nemen. Deze week, per 1 juli, mogen we zoals het er op dit moment uitziet, opschalen naar meer dan honderd gasten.”

Traa is daar blij mee, evenals met de opening van de bowlingbanen. „We kunnen er twee van de vier weer openstellen.” De langdurige sluiting bevreemdt hem. „Bowling viel onder de regeling voor de sportscholen. Beetje raar, als je er inhoudelijk naar kijkt.”

Nee verkopen

Sinds de heropening krijgt hij steeds meer aanvragen. „Het was best wel druk en we hebben helaas regelmatig nee moeten verkopen. Ook de vergadermarkt trekt weer aan. Vergeleken met eerder is het echter mondjesmaat. Voor heel 2020 zullen we naar verwachting niet boven de 50 procent van de verwachte omzet uitkomen.”

Over de toekomst is hij gematigd positief. „Veel hangt af van een mogelijke tweede uitbraak van het virus. Daarnaast blijft het de vraag hoelang de regels in de huidige vorm blijven bestaan. Dat merken wij aan alles: mensen willen eigenlijk geen feestje vieren met anderhalve meter afstand.”

serie Bedrijf & corona

Bedrijf: Schimmel1885 Waar: Woudenberg Activiteit: hotel, restaurant, zalencentrum, catering en bowlingbanen Sinds: 1885 Aantal medewerkers: 9 vast en 25 oproepkrachten Omzet: met 60 procent afgenomen

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 17 in een serie. Volgende week deel 18.