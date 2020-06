Tweede roman van Mariëtte Brink gaat over gedenken en geloven

„Doe dit tot Mijn gedachtenis.” Deze opdracht van Jezus bij het laatste avondmaal blijkt een doorn in het oog te zijn van de narrige boer Kas. Geloven is meer dan voldoende. Het avondmaal is toch geen vereiste? Maar wanneer zijn lichaam het af laat weten, zijn nieren falen en zijn hart zwakker wordt, komen deze woorden steeds weer terug. Boer Kas gelooft dan wel, maar laat zich door onvoorziene omstandigheden verleiden tot het geven van steekpenningen aan een arts die hem een nieuwe nier belooft. De arts wil steeds meer geld en Kas betaalt. Wanneer hij getroffen wordt door een TIA, blijken waan en werkelijkheid heel dicht naast elkaar te liggen. Krijgt hij nog genadetijd voor het einde daar is?

”Onvoltooid leven” is de tweede roman van Mariëtte Brink. In 2017 verscheen ”Dimensie onbekend”. Deze keer zet ze twee hoofdpersonen naast elkaar, de wettische boer Kas en zijn schoondochter Joke. De een zit vol oordelen en arrogantie, de ander leeft vanuit de vrijheid en volheid van genade. De auteur weet de spanning in het verhaal lang vol te houden. Als lezer denk je bijna dat de boer gedrogeerd wordt en zonder erfenis maar met een nieuwe nier in een ziekenhuis ligt. De bizarre realiteit van orgaanhandel speelt hierin een grote rol. Toch loopt het verhaal uit op een andere climax. De boer mag zijn geloof omzetten in een gehoorzaam luisteren naar de opdracht van Jezus. Gedenken en geloven zijn de laatste twee woorden die zijn leven tekenen en een onvoltooid leven voltooid maken.

Boekgegevens

Onvoltooid leven, Mariëtte Brink; uitg. Brevier; 206 blz.; € 14,99