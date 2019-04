Kinderen met geheimen

”Een warm geheim” volgt twee kinderen die ver van elkaar een geheim met zich meedragen. Thera uit Nederland is niet blij met haar nieuwe, gebreide trui met stippen. Ze geeft hem stiekem weg aan een kledingtransport naar Oekraïne. Maar hoe vertelt ze dat aan haar oma, die de trui gebreid heeft?

Vera uit Oekraïne mag meehelpen om de dozen van het kledingtransport uit te pakken. Ze vindt de stippentrui prachtig en verstopt hem in een kast. Hij is toch veel te mooi om zomaar aan andere kinderen te geven? Zo komen de verhaallijnen bij elkaar.

De auteur heeft een vlotte, gezellige schrijfstijl, waardoor het verhaal al snel tot de verbeelding spreekt. Ook het dubbelverhaal is mooi bedacht. Naast Thera en Vera spelen Thijs en Victor een rol, zodat het niet alleen een meidenboek is geworden. Tussen de regels door is er informatie over het brengen van hulp en hoop aan Oekraïne. Opvallend is de grote aandacht voor geloofsoverdracht. De oma van Vera zingt psalmen met haar en vertelt (na het jokken over de trui) dat God alles ziet. En Thera’s Joodse ouders, die eerst weinig van de kerk willen weten, gaan aan het einde van het boek graag mee naar een kerkdienst. Buurvrouw Irina heeft hen uitgenodigd nadat ze veel voor het gezin heeft gedaan. De karakterontwikkeling van Thera’s moeder van ”Ik hou niet van de kerk” naar ”Ik ben zondig en heb de kerk nodig” gaat wel snel. Iets meer terughoudendheid op dit punt had de geloofwaardigheid ten goede gekomen.

De sprankelende illustraties van Melanie Broekhoven geven het verhaal een frisse uitstraling.

Boekgegevens

Een warm geheim, M. H. Karels-Meeuse; uitg. Den Hertog, 85 blz.; € 9,90.