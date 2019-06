Geen doorsnee christelijke roman van Charles Martin

Leugens in je hoofd die je voor waarheid aanziet en gelooft, kunnen je een leven lang gevangenhouden. Vanuit deze gevangenschap kun je wreed van je afslaan, om al je pijn en woede te projecteren op iemand die in vrijheid leeft.

Ginger, een van de vrouwelijke hoofdpersonen in ”Twaalf jaar hoop”, verwoest in een akelig uitgekookte scène het leven van de gevierde Matthew. Matthew is de meest getalenteerde quarterback van dat moment en getrouwd met Audrey. Hij belandt voor twaalf jaar in de gevangenis en moet daarna met alles in het reine komen. De komst van de jonge Dee wordt zijn redding. Hij traint de knul tot een uitstekende quarterback en geeft hem bovenal zijn zelfrespect terug. Dan blijkt wie de echte ouders zijn van Dee. Een ongelooflijke climax volgt: Ginger laat zien wie zij echt is. Charles Martin sleept de lezer mee in de wereld van Amerikaans football met alle termen die erbij horen. Het duurt even voordat je die wereld begrijpt, maar dan vlieg je mee met de gebeurtenissen en bijbehorende emoties. Diepe liefde die tot weerzinwekkende haat wordt, paparazzi die alles verdraaien en diepgewortelde jaloezie die aanzet tot vreselijke daden. En toch, ondanks alles, is daar dat sprankje hoop van de waarheid en de liefde, dat altijd en blijft bestaan. Martin is expliciet in het beschrijven van bepaalde seksueel getinte situaties, het gebruik van drugs en de wereld van glitter en glamour. Geen doorsnee christelijke roman, wel een krachtig verhaal over hoop die alles overwint.

Boekgegevens

Twaalf jaar hoop, Charles Martin; uitg. KokBoekencentrum; 319 blz.; € 21,99