Christelijke Kinderboekenmaand verdwijnt, BCB doet mee met Kinderboekenweek

BCB, de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak, en de CPNB hebben de handen ineengeslagen voor de komende Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober). Door de samenwerking krijgt de Kinderboekenweek en daarmee het kinderboek nog meer aandacht, dus de twee organisties.

De drie christelijke actieboeken blijven wel bestaan, meldde de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak (BCB) woensdag.

Tijdens de Kinderboekenweek die wordt georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) en waarin de BCB meedoet, staat het thema geschiedenis centraal, onder het motto ”En toen”.

Door de nieuwe opzet kunnen alle christelijke boekhandels ook het Kinderboekenweekgeschenk aanbieden –dit jaar van Arend van Dam– en het prentenboek van de Kinderboekenweek van Mylo Freeman.

BCB-directeur Coen Verboom zegt graag mee te willen gaan in „de slagkracht van de CPNB”, maar wil „eigen accenten blijven leggen.” Concrete afspraken over thema’s en inhoud van boeken zijn niet gemaakt. „Maar omdat we nu meekijken, is de kans kleiner dat er iets wordt gekozen waar de christelijke boekenbranche niets mee kan. De CPNB blijft verantwoordelijk.”

BCB brengt wel als vanouds drie eigen actieboeken uit die aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek. Het prentenboek voor de onderbouw wordt gemaakt door Michel de Boer (uitgeverij Buddy Books). Ina van der Beek (uitgeverij Den Hertog) is de auteur van het actieboek voor de middenbouw en Judith van Helden (uitgeverij Columbus) schrijft het actieboek voor de bovenbouw.

Het prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek voor € 6,95 verkrijgbaar en de actieboeken voor de midden- en bovenbouw elk voor € 5,95.

Voor leerkrachten van basisscholen verschijnt er weer een werkmap met lessuggesties en verwerkingen van het thema en de actieboeken.

De komende Kinderboekenweek loopt van 30 september tot en met 11 oktober 2020.

Stichting CPNB is de organisator van onder meer de Boekenweek en van de Kinderboekenweek.