Recept: husselpot met klapstuk

Vaker de snelkookpan gebruiken, dat is Liesbeth Zethovens manier om in de keuken energie te besparen. En trouwens ook om snel een maaltijd op tafel te zetten. Ze vertelt hoe ze voor de lunch in minder dan geen tijd een grote pan soep maakt. Even wat uien aanbraden, (restjes) groente, water of bouillon erbij, de pan op stoom brengen en alles maximaal 5 minuten laten koken. Maar ze maakt ook graag stamppot in haar snelkookpan. Aardappelen en groente apart koken kan ook, met behulp van inzetbakjes. De voordelen: een lager energiegebruik, weinig afwas en snel klaar.