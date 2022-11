Driehonderd jaar geleden werd in Nederland voor het eerst een Hongaarse kerkdienst gehouden. Dat was op 30 november 1722, toen Hongaarse studenten met speciale permissie van de Utrechtse burgemeesters op zondagmorgen in het Academiegebouw een kerkdienst in hun eigen –voor anderen totaal onbegrijpelijke– taal mochten houden.