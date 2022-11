„Het is niet genoeg, er is meer nodig.” Zo reageert premier Mark Rutte op de uitkomst van de klimaattop in Egypte. Wereldleiders bereikten een akkoord over een klimaatschadefonds, maar de uitwerking daarvan blijft nog ongewis. Een akkoord over de afbouw van fossiele brandstoffen om de CO2-uitstoot te verminderen, blijft ook uit.