Soms wil je gewoon wel eens weten hoe het bij anderen thuis gaat. Dat kan vanaf 24 november. Dan start het vierde seizoen van de opvoedpodcast Bij ons thuis. Er is een nieuwe presentator, Henrieke Hoogendijk. En verder leef je bij elke aflevering mee met twee gezinnen. Ze stellen zich in dit artikel voor. „Of het bij ons perfect gaat? Welnee. Maar het is mooi om van elkaar te leren.”