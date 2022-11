O nee, geen pompoensoep, kreunde een van mijn zoons. Daar word ik altijd misselijk van, vulde zijn zus aan. Te dik en weeïg – daar kwam het op neer. Ik kon het ondanks de noodkreten niet laten met pompoen aan de slag te gaan. Koken met producten uit het seizoen is nou eenmaal niet alleen lekker, maar ook een slimme keus in duurdere tijden. En alles in één pan, dat scheelt energie.