Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de eisen aan de tegemoetkoming in de energiekosten (TEK) worden bijgesteld zodat meer bedrijven aanspraak kunnen maken op de regeling. Wel zouden zij graag zien dat het maximale bedrag dat bedrijven kunnen ontvangen wordt verhoogd. Ook bakkersvereniging NVOB is nog niet helemaal tevreden over de aanpassing.