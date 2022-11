Niet kunnen slapen door gedachten aan Amersfoort aan zee. Tranen in de ogen omdat de orang-oetan dreigt uit te sterven. Of pertinent weigeren plastic te gebruiken met het oog op de plasticsoep in oceanen. Klimaatangst kent veel gezichten. Een milde vorm van bezorgdheid is gezond, vindt pedagoog Tom van Yperen, „maar laat je niet verlammen door doemscenario’s.”