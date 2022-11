Mensen die in 2028 de leeftijd van 65 jaar bereiken, hebben dan gemiddeld nog dik 21 jaar voor de boeg. Dat becijfert het statistiekbureau CBS. Dat is onder meer belangrijk om de AOW-leeftijd van de toekomst vast te stellen, die in 2027 nog 67 jaar zal zijn. Als mensen steeds langer leven, moet de AOW-leeftijd mogelijk verder omhoog om de uitkering betaalbaar te houden.