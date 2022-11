Kies ik voor warmte of voor eten? Het is een vraag die steeds vaker klinkt in Europa nu energie duur is geworden. De allerarmsten in de wereld worstelen hun leven lang al met zo’n dilemma. En ook uit andere keuzes die ze altijd al maakten –een maaltijd overslaan bijvoorbeeld– blijkt dat hun leefwereld dichterbij komt nu steeds meer Europeanen voor dezelfde zaken staan.