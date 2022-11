Gerechten op basis van een roux maken: dat is voor mevrouw Bea Teuben-Faber uit Hardenberg een manier om zuinig aan te doen in de keuken. De belangrijkste ingrediënten, boter en bloem, zijn niet duur en heeft iedereen eigenlijk wel in huis. Maar of het nog veel gebeurt: zelf een roux maken als gemakkelijke basis voor bechamelsaus, een soufflé of een pastasaus? Ze vraagt het zich af.