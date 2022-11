Qatar moet kritiek even uitzitten

Karim Sader, die zich gespecialiseerd heeft in de Arabische Golfstaten, liet zich onlangs in een interview ontvallen dat de emir van Qatar hem had toevertrouwd dat „het in de moderne wereld belangrijker is om zitting te hebben in het Internationale Olypisch Comité dan lid te zijn van de Verenigde Naties.” Een uitspraak die veel zei over het buitenlandse profiel van Qatar, waar over enkele weken de het wereldkampioenschap voetbal zal beginnen.