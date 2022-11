Column: De ondernemende overheid

Nederlanders zijn een ondernemend volkje. Onze overheid ziet zich graag als de leider van BV Nederland. Want ondernemers zijn creatief, slim en daadkrachtig en nemen zo nodig razendsnelle besluiten. Jonge mensen halen hun hart op aan verhalen over app-ontwikkelaars, influencers en autobouwers, die het pas echt lijken te hebben gemaakt. Hierdoor leeft breed in de samenleving de gedachte dat we voor echt vernieuwende ideeën te rade moeten gaan bij het bedrijfsleven.