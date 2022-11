Wat je eenmaal leerde zien, kun je niet meer níet zien

Er zijn van die vaardigheden die je, als je ze eenmaal hebt geleerd, niet meer verleert. Als het hierover gaat, komen vaak voorbeelden langs als fietsen of autorijden. Hoe lang het ook geleden is, zonder erbij na te denken, pak je je fiets of auto en ga je op pad. Onlangs ontdekte ik dat dit ook opgaat voor veel van mijn werk als verpleegkundige. Het was alweer heel wat jaren geleden dat ik in uniform op de afdeling had gewerkt. Maar sinds kort is het weer een beetje terug.