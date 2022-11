De aanslag, donderdagavond, op de echtgenoot van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi is betrekkelijk goed afgelopen. Hoewel een operatie noodzakelijk was, verwachten artsen dat de 82-jarige Paul Pelosi geheel zal herstellen. Maar daarmee is niet alles gerepareerd. De actie van de 42-jarige David Depape is een ernstige waarschuwing.