Justitieminister Dilan Yeşilgöz heeft in de Ronny Naftaniel-lezing, ingesteld door het Joods Humanitair Fonds, haar zorgen geuit over groeiend antisemitisme. In de lezing verwees ze ook naar Forum voor Democratie. FVD-leider Thierry Baudet en Kamerlid Gideon van Meijeren maken middels „hondenfluitjes” antisemitisme „salonfähig”, aldus de minister, zonder hen direct bij naam te noemen.