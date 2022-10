Alle nieuwe auto’s die in 2035 in de Europese Unie worden verkocht mogen geen CO2-uitstoot meer hebben. Daarover hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten overeenstemming bereikt. Dat doel wordt bereikt door de uitstootdoelen voor nieuwe auto’s verder terug te schroeven. Dat heeft echter als effect dat er geen nieuwe auto’s die op fossiele brandstoffen rijden meer in de EU mogen worden verkocht.