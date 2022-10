De energieministers van de EU-landen hebben nog geen besluit genomen over het begrenzen van de gasprijs. Dat moet nu over een maand gebeuren. Enige duidelijkheid over het aanpakken van de energiecrisis is er wel: de gezamenlijke inkoop van gas kan straks van start. En een prijsplafond voor gas voor stroom, een van de varianten die de ronde doet, lijkt van de baan.