Eeuwen geleden schiep God de boom des levens in de hof van Eden. Toen Adam en Eva uit het paradijs verdreven waren, bleef de boom staan en liet zijn zaden vallen in de aarde. Waar de zaden terechtkwamen, gaven ze leven en herstel. Tot in de late middeleeuwen werd geloof gehecht aan dit verhaal en werd jacht gemaakt op de laatste overblijfsels van dit leven.