Vorige week was er in de media ophef over de aanvoerder van Feijenoord. Orkun Kökcü weigerde om, in het kader van ”coming out”-dag, bij een wedstrijd een ”regenboogband” te dragen. Hij verdedigde zijn besluit met de opmerking dat hij zich vanuit zijn geloof „niet de aangewezen persoon” voelde om zo’n band te dragen.