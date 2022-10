Recept: Ganzenfilet met rode kool

Wie de naam heeft in te zijn voor een culinaire uitdaging valt soms een verrassing ten deel. De een biedt je artisjokken uit eigen tuin aan, een ander denkt je te kunnen plezieren met wilde gans. Via via, afkomstig van een jager met vergunning. Doe maar, zei ik, in de veronderstelling dat het om panklare stukken ging. Dat lag anders. De jager leverde zijn ganzen met alles erop en eraan af. Oké – dat is een ander verhaal. Maar wie vlees wil eten, moet ook bereid zijn om onder ogen te zien waar het vandaan komt, moedigden we elkaar aan.