Zo. De ontbijttafel is schoongeveegd, de laptop opengeklapt. Tijd om aan het werk te gaan. Niet al te grote schrijfklussen gebeuren hier op thuiswerkdagen gewoon in de woonkamer. Ook al hebben we een bureau beschikbaar in een aparte ruimte – aan de eettafel zit het gewoon fijn en de omgeving is gezelliger. En, ook niet onbelangrijk, het is er net wat warmer.