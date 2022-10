In de klas van Noor is het groene natuurweek. De enthousiaste ik-verteller van het boek ”Pudding met tomatensaus” gaat er helemaal in op. De klas bezoekt een tuinderij, krijgt „bij-les” en maakt een kookboek. De juf voelt intussen de druk van meester Woud. Die ziet graag harde resultaten en heeft liever dat de kinderen groene sommen maken over de opbrengst van zonnepanelen.