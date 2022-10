Zweden is er klaar mee. Geweld van bendes, moeizame integratie van nieuwkomers: het moet afgelopen zijn. Een meerderheid stemde twee weken geleden dan ook voor een heel andere koers. Op rechts werden de Zweden-Democraten de grootste partij. En dat is een ware aardverschuiving. Want rechtser dan de Zweden-Democraten kun je het niet krijgen in het Scandinavische land.