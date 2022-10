Als succesvolle strijders tegen het water: zo zagen en zien Nederlanders zichzelf graag. Maar er kleven risico’s aan dat heroïsche verhaal, vindt prof. dr. Lotte Jensen, auteur van ”Wij en het water”. „Het is misleidend om te denken dat veiligheid een gegeven is, dat bepaalde dingen niet meer kunnen of zullen gebeuren.”