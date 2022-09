Beveiliging van pijpen en kabels op de zeebodem heeft hoogste prioriteit

Niet twee, niet drie, maar vier gaslekken in de pijpleidingen Nordstream 1 en 2. Dat is de actuele stand van zaken nadat begin deze week explosies werden opgemerkt die grote schade toegebracht hebben aan de belangrijke pijpleidingen waardoor gas van Rusland naar Europa wordt getransporteerd. Of beter gezegd: wérd getransporteerd. Nordstream 2 is na het begin van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne namelijk nooit in gebruik genomen en Nordstream 1 was door de Russen buiten werking gesteld, zogenaamd omdat reparaties noodzakelijk waren.