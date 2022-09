Onderzoek: productie bitcoins steeds schadelijker voor klimaat

Bitcoins dragen volgens Amerikaanse onderzoekers in toenemende mate bij aan klimaatverandering. De productie van de cryptomunten vergt steeds grotere hoeveelheden elektriciteit. Volgens een studie van de Universiteit van New Mexico is de CO2-uitstoot per geproduceerde bitcoin daardoor in vijf jaar met een factor 126 gestegen. In 2016 veroorzaakte het zogeheten delven van één bitcoin nog 0,9 ton CO2-uitstoot. In 2021 was dat opgelopen tot 113 ton.